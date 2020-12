Roses dona nom a 20 espais públics amb personatges locals, dones rellevants i la toponímia pròpia

L'Ajuntament de Roses ha aprovat posar una vintena de noms nous a carrers i places de la població que fins ara no tenien denominació oficial.

La selecció dels noms ha anat a càrrec de la Comissió Municipal del Nomenclàtor, òrgan creat durant el present mandat municipal i ha i ha estat consensuat amb tots els grups que integren la corporació.

Els criteris que s'han tingut en compte a l'hora d'aquesta tria, segons va exposar el regidor d'ERC de Roses, Joan Plana, han estat incidir en una major feminització del nomenclàtor, la incorporació de personatges municipals, la conservació de topònims propis de Roses i la coherència amb els nomenclàtors dels barris de la població.

Fins al moment actual, tan sols dos carrers (Víctor Català i Mercè Rodoreda) porten a Roses nom de dona, un desequilibri amb els noms masculins, amb més de 130, que es vol començar a revertir.

Per aquest motiu, una important par de les denominacions seleccionades en la present actualització del nomenclàtor municipal corresponen a dones que són o han estat personalitats rellevants de la nostra societat. És el cas de Maria Aurèlia Capmany, Maria Àngels Anglada, Marta Mata, Montserrat Roig, Teresa Pàmies, Joana Raspall, Rosa Sensat i Natividad Yarza.

Un altre criteri pres en consideració ha estat la incorporació de personatges municipals que hagin tingut un paper destacable en la història de Roses o una significació especial.

Tot i que molts d'ells ja tenen el seu carrer o plaça, existeixen absències que ara quedaran subsanades, constata l'Ajuntament, com és el cas de Ferran Cufí, Giovanni Battista Calvi, Garsenda de Mont-Roig o Eloïsa Trulls.

Per últim, la present incorporació de noms atén també als topònims propis de Roses que actualment ja tenien una denominació popular -com és el cas de les places del Mercat, del Teatre, l'Illa d'ítaca, placeta de les Babeques, parc del Miradors dels Aiguamolls o el jardí del Mas de les Figueres- i que ara passaran a tenir caràcter oficial, així com a conservar la coherència amb els nomenclàtors propis dels barris, com és el cas de la plaça d'Europa (al Mas Oliva, amb noms de carrers dedicades a capitals europees), o la plaça del Roser (a la Garriga, amb noms de plantes i arbres).

El regidor de Govern Obert, Joan Plana, destaca el fet que "aquesta proposta està consensuada i compleix els 4 objectius que ens vàrem marcar en el seu inici".



La plaça 1 d'octubre, propera proposta

El ple del passat mes de novembre va aprovar, a proposta de l'ANC, buscar un espai a la població per a rebre el nom de "Plaça de l'1 d'Octubre del 2017". Aquesta petició serà traslladada a la Comissió Municipal del Nomenclàtor per tal de consensuar l'espai del municipi que rebrà aquesta denominació, pas previ a la seva aprovació definitiva pel ple municipal, òrgan en què recau la decisió final.