Roses vol impulsar el projecte de recuperació de la tortuga babaua a cap de Creus

Recolzar el projectede Conservació i recuperació de les poblacions de tortuga babaua (Caretta) i crear un Centre de la Mar als terrenys davant de mar on hi havia hagut l'antiga depuradora de marisc són actuacions que es volen portar a terme. És la proposta que ha posat sobre la taula el PSC i a la qual s'han sumat la resta de formacions. Tots els grups van coincidir que serà un tema llarg de gestionar però una oportunitat per a la població.

El regidor Josep Maria Martínez va exposar la proposta que se centra en la creació d'un centre temàtic de biodiversitat marina i salut humana. Un Centre de la Mar.

Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Roses i el Ministeri de Transició Ecològica (considerar tambéé el possible interès de la Generalitat de Catalunya) com a promotors, i la Càtedra Oceans i Salut Humana de la Universitat de Girona com a partner per a l'assessorament científic.

El PSC ha elaborat la proposta amb les activitats, els objectius i un calendari per fer realitat el Centre de la Mar.

La proposta inclou recolzar el projecte de Conservació i recuperació de les poblacions de tortugues marines conegudes per «Babaua», «Boba» o «Caretta», a la zona del Parc Natural de Cap de Creus. El projecte està redactat pel biòleg marí i investigador a la UdG, Josep Lloret.

La idea és explorar la possibilitat de construir un edific emblemàtic a l'antiga zona de la depuradora de marisc o una alternativa que ofereixi característiques similars.

Martínez va exposar la importància del projecte que no només ofereix una alternativa al turisme sinó que té en compte la necessitat de preservar la biodiversitat del planeta en un moment en el qual "la nostra actual forma de vida està causant un període massiu d'extinció en el que al voltant d'un milió d'animals i plantes estan cridades a desaparèixer".

Demanen un paper actiu de Roses per preservar la biodiversitat de l'entorn proper.

L'alcaldessa, Montse Mindan, va manifestar que intentaran assolir els fons extraordinaris europeus i buscar altres fons per començar-hi a treballar.

El regidor d'ERC, Joan Plana, va voler deixar clar que s'aprova una idea, un projecte interessant per Roses que requerirà molts tràmits per tirar-lo endavant però que espera que "arribi a bon port".

El regidor del PSC va remarcar que la proposta implicarà sectors de la població com els pescadors i que pot ser una gran oporunitat per recuperar espècies i treballar per a la biodiversitat.

La proposta es va aprovar amb setze vots a favor i una abstenció.