Els Mossos d'Esquadra investiguen un robatori amb força en un supermercat de Llançà. Almenys dos individus van entrar a un establiment situat a l'avinguda Reina Fabiola, a la zona del Port de la població de la Costa Brava. Els fets van tenir lloc durant la nit i matinada, però els responsables no es van adonar dels fets fins al matí quan hi van anar a obrir, segons la policia.

Aquest robatori amb força va causar destrosses a l'establiment, ja que els lladres van estampar un objecte contundent contra la vidriera del supermercat i hi van fer un forat per accedir-hi. Això va causar un fort escampall de vidres a la botiga i que hauran de reparar, ahir la zona va quedar ben balisada pels Mossos.

Un cop a dins, els dos delinqüents que van perpetrar el robatori van anar directament al que volien: diners. Per això van forçar les caixes enregistradores: en van aconseguir obrir tres i se'n van emportar l'efectiu que hi havia. Els diners robats encara no han transcendit.

Els Mossos d'Esquadra de moment no han realitzat detencions pel robatori però investiguen els fets per tal d'aconseguir arribar als lladres. Els investigadors se centren amb els vestigis localitzats a la zona i també amb els testimonis i càmeres de vigilància que hi pot haver a la zona.

Ahir a primera hora del matí, el supermercat de la zona portuària presentava una forta trencadissa i la zona de caixes i la de la fleca estava també balisada amb un precinte policial, ja que ho havia d'analitzar la policia científica. Aquest robatori amb força va causar un fort ensurt als veïns de la zona.