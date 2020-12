Caçat el xofer temerari d'un Lamborghini circulant per Figueres

La Guàrdia Urbana de Figueres ha denunciat el conductor d'un Lamborghini per conduir temeràriament per la zona oest de la ciutat de Figueres.

La conducció negligent es va produir durant el dissabte al vespre a la zona oest de la capital de l'Alt Empordà, va passar per punts d'aquesta zona a gran velocitat i fent girs en carrers on no es podia, posant amb perill la resta d'usuaris dels carrers per on circulava.

Veïns de la zona van alertar la Guàrdia Urbana dels fets i algun d'ells també ho ha immortalitzat en vídeo. Unes imatges que han difós a les xarxes socials i que han suscitat comentaris i també, la denúncia dels fets al compte de Twitter per exemple, de la Guàrdia Urbana de Figueres.

La policia ha pogut identificar el conductor del Lamborghini Huracan -que en cas de compra pot superar els 160.000 euros. L'home ha acabat denunciat pels fets i es tracta d'un veí de la zona a qui s'acusa d'un delicte contra la seguretat del trànsit per una conducció temerària.

Es dona el cas que després de les comprovacions, els agents de la Guàrdia Urbana van comprovar la propietat del vehicle i van descobrir que el cotxe esportiu d'alta cilindrada era de lloguer i que pertany a una empresa de Vic.