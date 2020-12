Denunciades per robar en sis botigues de l'outlet

La Policia Local de la Jonquera ha denunciat tres dones per robar 13 ampolles de begudes alcohòliques, 10 perfums i roba del centre comercial de la Jonquera.

Els fets es van produir diumenge a la tarda al centre comercial Gran Jonquera i en aquell moment, la Policia Local feia patrullatge per la zona. Els agents van ser alertats pel personal de seguretat privada de l'outlet que s'acaben de produir els robatoris en sis botigues del centre. Tot seguit, amb les descripcions de les presumptes delinqüents, van poder interceptar les tres dones quan intentaven marxar de l'aparcament de l'outlet.

Les dones van furtar presumptament en sis botigues del centre comercial. Entre els objectes sostrets i que van ser recuperats pels agents locals hi ha 13 ampolles d'alcohol, sobretot vodka; 10 perfums de diverses marques d'alt cost i 12 peces de roba, bàsicament samarretes i jaquetes. Les tres dones, que tenen antecedents per fets similars, van quedar denunciades per un furt.

La Policia Local de la Jonquera no és el primer cop que denuncia alguna persona per cometre furts en aquest centre comercial. I és que el cos policial hi té patrullatge programat a la zona i en realitza cada dia, per així poder donar resposta als fets que s'hi puguin produir, com és el cas d'aquest diumenge amb les tres dones que havien sostret productes.