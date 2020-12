Denuncien un bar de Figueres per servir clients a les 10 del matí

La Guàrdia Urbana de Figueres va denunciar ahir al matí els responsables d'una cafeteria per tenir persones a dins consumint a les deu del matí. És a dir, quan ja feia mitja hora que el local hauria d'haver tancat al públic. La cafeteria està situada al carrer Sant Francesc de Paula i, quan la patrulla hi va passar per davant, van veure com a l'interior hi havia deu persones esmorzant assegudes a les taules. Per això, va aixecar una acta per incomplir les restriccions d'horari imposades pel Procicat.