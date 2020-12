El nou SIE de Figueres ja ha atès 22 víctimes de violència masclista

El nou Servei d'Intervenció Especialitzada (SIE) a l'Alt Empordà, que va entrar en funcionament aquest novembre, ja ha atès 22 dones víctimes de violència masclista. El SIE, situat al carrer Vilallonga de Figueres, permet cobrir la totalitat de la demarcació juntament amb el que ja existeix a Salt i completa el mapa de setze SIE arreu de Catalunya. El conseller de Treball i Afers Socials, Chakir El Homrani, que ahir el va visitar, va destacar la tasca interdisciplinària que porten a terme aquests serveis a l'hora de posar fre «a la principal xacra que tenim», la de la violència masclista.

Aquest centre compta amb un equip de nou professionals integrat per persones titulades en psicologia, psicologia infantil, treball social, educació social i dret, que ofereix atenció integral durant el procés de recuperació i reparació a dones en situació de violència masclista i també a les seves filles i fills a càrrec. En aquest sentit, el Homrani va destacar que «els SIE fan una atenció absolutament personalitzada cas per cas». «Les treballadores tenen una mirada interdisciplinar per evitar la revictimització de les dones; és a dir, per evitar que hagin d'explicar 3 o 4 vegades la mateixa situació i no hi ha un màxim de visites», va afegir. L'accés a aquest servei es fa per iniciativa de les pròpies dones o a través de la xarxa d'atenció i recuperació integral per a dones en situació de violència, els serveis de salut d'atenció primària, els serveis socials i les organitzacions i grups de dones.