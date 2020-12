Detenen un xofer begut per anar durant 11 quilòmetres per l'AP-7 en contra direcció

Els Mossos d'Esquadra van detenir un camioner per circular begut i contra direcció durant 11 quilòmetres per l'AP-7 a l'Alt Empordà. El vehicle pesant anava per l'autopista de forma temerària i a més li faltava el pneumàtic de la roda posterior dreta i només duia la llanta. El detingut pels Mossos de Trànsit és un home de 30 anys, de nacionalitat romanesa i resident a Alcanar. Se l'acusa de ser el presumpte autor d'un delicte de conducció temerària, originar un greu risc per la circulació, conduir sota els efectes de l'alcohol i negar-se a sotmetre's a les proves l'alcoholèmia. El jutge n'ha decretat la seva llibertat amb càrrecs.

Els fets van passar el diumenge 27 de desembre cap a les dues de la matinada, quan una patrulla de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona va tenir coneixement que un camió amb semiremolc circulava per l'autopista AP-7 a l'altura de Borrassà pel punt quilomètric 42,5 en sentit contrari. Un agent que era a la comissaria situada a la sortida 4 de l'AP-7 va sortir per interceptar-lo i el va localitzar a l'altura del punt quilomètric 31,5 mentre circulava només amb les llums de posició del davant.

Quan el conductor va veure la policia, va fer una maniobra brusca i va abandonar l'autopista per la mateixa sortida 4. Al peatge, van demanar al conductor que baixés de la cabina, però s'hi va negar i va mostrar una actitud alterada i agressiva. Els agents van notar de seguida una forta olor a alcohol que provenia tant de l'interior de la cabina com del xofer, símptomes evidents que anava begut.

En l'escorcoll del vehicle van localitzar ampolles de conyac, cerveses i altres begudes. El xofer es va negar a fer la prova d'alcoholèmia.

Els agents dels Mossos també van constatar que el conductor havia circulat més hores de les permeses i que no havia respectat el descans obligatori. A més, van veure que al camió li faltava el pneumàtic de la roda posterior dreta i que només duia la llanta. Va acabar arrestat pels fets.