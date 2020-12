Presó per a l'home que tenia 2.500 plantes de marihuana a Siurana

El jutjat de primera instància i instrucció 5 de Figueres va ratificar ahir la presó provisional sense fiança per a l'home detingut fa tres setmanes acusat de tenir més de 2.500 plantes de marihuana en una masia que té llogada a Siurana. Els Mossos d'Esquadra van trobar una arma de foc i munició dins l'habitatge i més d'11.000 euros en metàl·lic, a més de diversos instruments per pesar la droga i instruments per tenir cura de la plantació. Els Mossos van detenir el llogater de la masia el 10 de desembre com a presumpte responsable d'un delicte contra la salut pública, per tinença il·lícita d'armes de foc i per defraudació de fluid elèctric. L'home, però, no va quedar en llibertat amb càrrecs tal com va comunicar el cos sinó que el jutge de guàrdia va decretar-ne la presó provisional sense fiança dos dies després quan va passar a disposició judicial.

Segons va explicar l'advocat de l'acusat, Ivan Paz, el jutge va decretar la presó pel detingut perquè aprecia risc de fuga i manca d'arrelament, ja que l'home té la família a França. En la compareixença d'ahir, on s'havia de decidir si es mantenia la mesura, el jutge va ratificar la presó sense fiança, tal com proposava la Fiscalia. La seva defensa havia sol·licitat mesures preventives més laxes com ara la retirada de passaport o la llibertat sota fiança, però li han estat denegades. La decisió, però, encara no és ferma i Paz ja ha anunciat que la recorrerà.

Els Mossos van iniciar la investigació del cas el setembre, quan els van arribar sospites d'una casa a Siurana on s'hi cultivava marihuana i on probablement hi havia aparellat un delicte de frau elèctric. El dispositiu que va fer l'escorcoll a la masia va trobar 2.543 plantes de més d'un metre d'altura, 53 quilos de cabdells de marihuana i diverses balances de precisió, a més de filtres i extractors d'aire, focus, bombes aigua i ventiladors. També van trobar 11.630 euros en efectiu i una arma de foc del calibre 45 juntament amb 13 cartutxos. També van observar que la finca tenia una doble escomesa de subministrament elèctric que no passava pel comptador.

Segons estimacions de l'Oficina Central Nacional d'Estupefaents del Ministeri d'Interior la droga comissada estaria valorada en uns 200.000 euros. L'home no té antecedents penals.