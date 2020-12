Troben el cadàver d'un home en una cova de Portbou

La Guàrdia Civil investiga la troballa d'un cadàver en estat de descomposició en una cova de Portbou. De moment, no es coneix la seva identitat i estan buscant entre les bases de desapareguts per tal d'identificar el cos. L'autòpsia serà clau a causa del seu elevat estat de descomposició. De moment, les primeres anàlisis realitzades ahir han confirmat que es tracta del cos sense vida d'un home, fins ara no se sabia el gènere.

La troballa es va produir dimarts a la tarda, quan la Guàrdia Civil va rebre l'alerta d'un veí de la localitat que havia vist un cadàver flotant a dins la cova d'una cala de Portbou, propera al port. Salvament Marítim amb la Salvamar Anilam i la policia judicial de la Guàrdia Civil van recuperar el cos sense vida de la cova. Posteriorment, el van traslladar fins al port del Port de la Selva.

La comitiva judicial va fer l'aixecament del cadàver i ara s'esperen els resultats de l'autòpsia per identificar-lo i també aclarir les causes de la mort. Ja que pel seu alt nivell de descomposició, encara no es pot afirmar si és una defunció accidental o de tipus criminal, segons els investigadors. La tasca de la policia judicial de la Guàrdia Civil s'ha centrat en les últimes hores a tornar a la zona i també a analitzar les desaparicions de persones de la zona així com també l'àrea fronterera.

D'altra banda, tampoc descarten que el cos sigui la d'un jove de nacionalitat filipina que va desaparèixer a Palamós després de caure d'un mercant al mar el 21 de gener durant el temporal Gloria. Els resultats de l'autòpsia per tant, seran determinants per aclarir-ne la identitat.