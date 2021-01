Reis d'Orient. L'Ajuntament de la Jonquera ha editat un divertit conte per explicar a la mainada del municipi que aquest any la visita de Ses Majestats d'Orient al municipi serà diferent a la d'altres ocasions

Aquest any, i només aquest any, i només a la Jonquera, els infants tindran la sort que els Reis seran més màgics que mai i passaran pels carrers del municipi en una cavalcada invisible». Aquest és l'inici del divertit conte La Cavalcada Invisible. Instruccions per esperar els Reis que l'Ajuntament de la Jonquera, amb la col·laboració de l'agència creativa Enserio, ha impulsat amb l'objectiu d'explicar als nens i les nenes del municipi com serà aquest any la visita de Ses Majestats d'Orient.

«L'Ajuntament ens va proposar la idea i ens va semblar tan original i divertida que no vam dubtar ni un segon en sumar-nos al projecte. El resultat és com un conte-espectacle que recorre espais, moments i personatges propis de la Jonquera», explica Miquel Amela, membre de l'agència creativa Enserio. La publicació ha comptat també amb la participació de l'editora Àgata Losantos i el conegut il·lustrador Miguel Bustos.

Així doncs, com avança el divertit conte, el pròxim dimarts 5 de gener, poc abans de les cinc de la tarda, coets i tambors anunciaran l'arribada de Ses Majestats d'Orient i l'inici de la cavalcada invisible, que recorrerà carrers i places de la Jonquera. Atesa la situació sanitària, l'esdeveniment necessitarà de la imaginació i implicació de les famílies que hauran de seguir al peu de la lletra les instruccions recollides en el conte que l'Ajuntament ha regalat als infants de l'Escola Josep Peñuelas del Rio i de la Llar d'Infants Terra de Vents. «La voluntat era mantenir la màgia de la cavalcada tot i les restriccions que es poguessin decretar per contenir la covid-19. En aquest sentit, hem volgut aprofitar una situació adversa com la que estem vivint per proposar a la mainada una activitat original, única i engrescadora», afegeix l'alcaldessa Sònia Martínez.

Un cop finalitzada aquesta cavalcada tan especial, els jonquerencs i les jonquerenques podran saludar a Ses Majestats d'Orient i al Patge Reial a la sala La Societat. De dos quarts de sis de la tarda a les vuit del vespre, es podrà accedir a l'espai, respectant escrupolosament les mesures de seguretat establertes: distància, rentat de mans i ús obligatori de la mascareta. Agents de la Policia Local de la Jonquera, membres de la brigada municipal, agents cívics i voluntaris de Protecció Civil vetllaran pel compliment de totes les mesures de seguretat per prevenir la covid-19.