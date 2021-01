Un supermercat de Figueres reparteix 450.000 euros de la Grossa de Cap d'Any

El supermercat Esclat de Figueres va atreure el dijous la sort per primer cop i va repartir 450.000 euros de la Grossa de Cap d'Any. No va ser la Grossa ni el segon premi, però sí part del tercer. Les comarques gironines van esgarrapar sort, i es van repartir el 47.281 –premiat amb 30.000 euros el bitllet– conjuntament amb Tortosa i Reus. A la demarcació, el supermercat Esclat de Figueres situat a l'avinguda Països Catalans va vendre quinze bitllets del número. La casualitat va voler que, exactament, aquesta també fos la mateixa quantitat que va vendre l'altre establiment que el grup té a Tortosa.

Hi va haver sorpresa entre els responsables del supermercat de Figueres i també alegria continguda i celebració sense cava mentre penjaven el cartell al vidre de la façana: «L'alegria de la Grossa ha caigut aquí'». Enmig del tràfec del supermercat –la gent hi aprofitava per fer les compres de la revetlla– el seu gerent, Ferran Tetilla, va assegurar que estan «molt contents i orgullosos» d'haver pogut ajudar clients i famílies de la ciutat. Llavors, però, encara no se sabia qui eren els afortunats. «Venem molts números ja des del primer any», va dir Tetilla.

A part de Figueres, la Grossa de Cap d'Any 2020 va repartir premis i alegria per una bona part del territori català. El número 35.208 es va endur el primer premi del sorteig, amb 200.000 euros per bitllet de 10 euros i va tocar en un estanc del barri de Gràcia de Barcelona i una gasolinera de la Roca. El segon premi, amb 65.000 euros per bitllet, va ser pel número 52.688, i va anar a parar a Parets i a Tàrrega, a més d'internet. El tercer, amb 30.000 euros per cada bitllet de 10 euros, va ser el 47.281, que a més del supermercat de Figueres, també s'havia venut a un Esclat de Tortosa, i a Reus.

Els dos quarts premis, amb 10.000 euros per bitllet, van estar el 20.864, venut a Barcelona i per internet, i el 20.805, venut per internet i en un restaurant de Solsona. Els tres cinquens premis, amb 5.000 euros, van ser el 56.263, venut en un supermercat de Mollerussa i per internet, el 81.267, venut a Lleida, i el 1.733, venut a Sant Vicenç de Montalt i per internet.

A més a més, hi va haver premis menors, de 2.000 a 15 euros, per a les aproximacions als principals números premiats, i es retornen els diners a tots els bitllets acabats amb 8, o les dues últimes xifres de cadascun dels tres cinquens: 33, 63 i 67.

Totes aquelles persones que obtinguin un premi de fins a 9.999 euros podran demanar a qualsevol punt de venda autoritzat una transferència directa al seu compte bancari, que es farà efectiva en un termini aproximat de 48 hores. En els establiments de la xarxa comercial de Loteries de Catalunya es podran cobrar premis en metàl·lic de fins a 120 euros i, a qualsevol oficina de CaixaBank, els premis des de 50 euros.

En el cas dels bitllets guanyadors adquirits per internet, els premis es rebran directament al moneder del compte del jugador en el web i, en cas que l'import sigui superior als 600 euros, directament al compte bancari que es va facilitar en el moment del registre al web de Loteries de Catalunya.

Així mateix, els premis de qualsevol import es poden cobrar des de les 4 de la tarda de dijous fins al 31 de març de 2021 a la seu de Loteries de Catalunya, situada al número 33 del carrer Enric Granados de Barcelona. Per fer efectiu el cobrament, s'haurà de presentar el bitllet original de la Grossa de Cap d'Any.

Els beneficis de la Grossa es destinen de manera íntegra al suport de projectes socials que es canalitzen a través del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Al llarg dels seus 30 anys d'història, Loteries de Catalunya ha destinat més de 270 milions d'euros en diferents programes pels col·lectius més fràgils de la societat: casals d'infants, DGAIA, prestacions per a famílies amb joves en risc d'exclusió social, i residències i centres de dia per a gent gran i discapacitats.