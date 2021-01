Comerç Figueres reclama que els negocis afectats per les restriccions no paguin la Seguretat Social durant dos anys

L'associació Comerç Figueres demana al Govern que els negocis afectats pels tancaments i les restriccions per la covid-19 no paguin la Seguretat Social durant dos anys per "poder mantenir els llocs de treball" dels seus empleats. En un comunicat, l'entitat diu que es comprometen a mantenir-los i també demanen una reducció del 50% del pagament de l'IVA per poder fer front als ICO. L'associació qualifica "d'insuficients" les ajudes de 2.500 euros anunciades i diu que tanquen per "culpa d'irresponsables incívics i de polítics incompetents". A més, diuen que els gestors polítics han "suspès per complet" i reclamen dimissions a l'actual executiu: "Que pleguin!".

En relació a les noves mesures aprovades pel PROCICAT, recorden que a Alemanya, els bars autònims i pimes reben el 75% del que van facturar el novembre del 2019 i que, a França, les empreses amb fins a 50 treballadors, així com els autònoms, reben el mateix percentatge de les pèrdues, en relació a les xifres del mateix període del 2019. "Al nostre país rebem petites ajudes no només insuficients sinó incomparables amb les pèrdues per un tancament forçós", afirmen.

En aquest sentit, remarquen que "el desgavell" de la vacunació és "escandalós". "Calen 130.000 vacunacions a la setmana per assolir la immunitat la propera tardor. És un despropòsit i una falta de respecte a tots", afegeixen al comunicat.

En relació a això, afirmen que cada dia que no s'administren vacunes i es ralentitza el sistema, "mor gent i s'arruïnen negocis". A més, diuen que els tancaments només beneficien les grans plataformes del comerç electrònic, "la gran competència de les botigues petites". D'altra banda i en relació a la restauració, diuen que les limitacions d'obertura són un "despropòsit": "A les hores d'esmorzar i de dinar, la gent s'amuntega".

Per tot plegat, reclamen no pagar la Seguretat Social durant dos anys i així poder mantenir els llocs de treball dels seus empleats. "És més intel·ligent deixar de pagar la Seguretat Social que no deixar a l'atur a persones compromeses amb les empreses on treballen", insisteixen. Per la seva banda, es comprometen a mantenir els llocs de feina i diuen que d'aquesta manera a l'Estat li surt més econòmic que no afrontar l'atur.

Per fer front als crèdits ICO, també demanen una reducció del 50% de l'IVA. "En cas contrari, no podem fer front al pagament", asseguren. A més, diuen que l'ajut de 2.500 euros és "completament insuficient": "L'empresa no té cap possibilitat de pagar el cop".

Incrementar el ritme de vacunacions

Per últim, reclamen que durant aquests 10 dies d'aturada social, s'incrementi el ritme de vacunacions. En aquest sentit, diuen que no s'oposen al tancament perquè són conscients de la situació però demanen "valentia, compromís i responsabilitat empresarial". "Tanquem per culpa d'irresponsables incívics i de polítics incompetents", afegeixen