Posen comptadors a la carretera de Siurana per justificar l'ampliació

El punt de la carretera on s'han col·locat els comptadors.

El punt de la carretera on s'han col·locat els comptadors.

La Diputació de Girona va instal·lar el 21 de desembre comptadors de vehicles a l'entrada de la carretera GIV-6219 de Siurana d'Empordà des de la C31. Des de l'entitat Salvem Siurana denuncien que es van col·locar després de presentar les al·legacions, on, entre altres coses, qüestionen un projecte que no justifica el pas de vehicles.

Segons fonts de l'entitat, a les al·legacions presentades es diu que «atès que no consta provada la intensitat del trànsit i estem segurs que és impossible que es doni en el tram 2 ni en els passos de travessia de Baseia i Siurana, no es dona la motivació i la justificació deguda de l'ampliació de l'obra».

En les al·legacions presentades, expliquen, es fa constar que la Diputació «no aporta cap documentació per demostrar l'Index de Mitjana Diària (IMD) de 591 vehicles que diu en el projecte que passen cada dia per aquesta carretera». «I ara ho vol esmenar?», es pregunten des de Salvem Siurana. Els comptadors es van col·locar abans de notificar les resolucions. Van funcionar durant un parell de dies.

L'entitat va presentar les al·legacions el mes de desembre seguint el curs dels tràmits. Consideren que l'obra és desmesurada i creuen que només beneficia dues empreses que la utilitzen per connectar amb la C31.

La carretera és la GIV 6219, l'única via que uneix el centre del poble amb el veïnat de Baseia. S'agafa des de la C31, la carretera de Figueres a l'Escala. El projecte té un cost de 855.738 euros i contempla l'ampliació de la carretera en dos trams. Des de la C31 fins a la població i un tram fins al nucli de Baseia. La via s'amplia fins als set metres i es crea una variant pel nucli de Baseia.



L'Ajuntament està d'acord en el projecte, tot i que incialment descartava la variant, i en les al·legacions planteja una rotonda en el tram que afecta aquest nucli.