Roses presenta el projecte de transició energètica als fons europeus

L'Ajuntament de Roses presenta als Fons Europeus de reactivació postcovid «Next Generation» el seu projecte de transició energètica en el sector turístic i HUB Marítim, amb l'objectiu d'aconseguir fons d'aquesta línia d'ajuts per al seu finançament.

En aquest marc, el consistori obre a ciutadania i empreses de la població, amb projectes de transició energètica previstos per als propers 5 anys, la possibilitat de sumar-se a aquesta iniciativa i aconseguir fons per a les seves inversions.

L'Ajuntament de Roses ha redactat el seu Pla Estratègic de Transició Energètica amb les bases d'accions en el sector públic i el privat. L'estudi estableix els mecanismes perquè aquest procés de transició permeti obtenir rendibilitats per a cadascun dels sectors productius. Hi ha 46 accions concretes. Obre la possibilitat a les empreses de presentar els seus potencials projectes per obtenir finançament.