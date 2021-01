Destrosses al pati d'una escola de Figueres

L'escola Amistat de Figueres va patir fa poc més d'una setmana danys al pati. El centre es va trobar l'espai amb múltiples destrosses i, segons han denunciat, no és la primera vegada. Diverses famílies amb nens escolaritzats al centre van encarregar-se d'arreglar els danys causats.

Testos per terra i plantes arrencades són alguns dels danys que es van trobar. «Han entrat a la nostra escola i han destrossat part del pati», explicaven.

Des del centre lamenten que no és la primera vegada que passa al llarg d'aquest curs i que «hi ha alguna cosa que com a societat no fem bé», segons van manifestar al setmanari L'Empordà, del mateix grup editorial que Diari de Girona.

Tot i coincidir amb les vacances de Nadal, algunes famílies amb nens al centre van voler reparar la situació.

L'endemà van arranjar els danys al pati perquè quan tornin de les festes «els nostres infants tinguin el pati que es mereixen», deien des de l'escola.