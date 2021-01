Castel (Cs) es reuneix amb el president de Comerç Figueres

El portaveu de Ciutadans a Girona, Jean Castel, es va reunir ahir amb el president de l'Associació Comerç Figueres, Frederic Carbó, en una trobada al municipi on també hi van ser presents els diputats autonòmics Martí Pachame i Héctor Amelló.

Durant la trobada, que va abordar la situació dels comerciants arran de les restriccions per la pandèmia, Castel va fer palès el seu descontentament amb la política econòmica del Govern de la Generalitat, i va acusar-lo d'«improvisar constantment». En aquest sentit va indicar que Figueres és un «exemple» de la «mala» gestió feta arran de la pandèmia sanitària, i va afegir que les restriccions són «un càstig dur per a milers de comerços que ja estan al límit». El portaveu va referir-se a la campanya de Nadal i Reis, i va indicar que l'«evident» afectació que ha tingut per culpa de les restriccions està arrossegant els comerços a una temporada «nefasta». En aquest sentit va qualificar les restriccions d'«inexplicables», i va al·legar que són un «càstig dur per a milers de comerços que ja estan al límit».

A més, va assegurar que «comerciants, autònoms i petits empresaris ens estan traslladant que tenen la sensació que ni el govern municipal, ni l'autonòmic o l'estatal els estan ajudant».

D'altra banda, durant la trobada va recordar l'aprovació de diverses mesures per part del Parlament que s'han fet a proposta del partit per ajudar els sectors afectats per la pandèmia. «Hem topat amb un Govern que ha preferit deixar al marge les mesures que ara donarien oxigen al teixit ?comercial i productiu», va concloure.