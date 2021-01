Detectat un brot de coronavirus a la comissaria de la Policia Nacional de Figueres

Fonts de la Subdelegació del Govern de Girona confirmen que hi ha un brot de coronavirus a la comissaria del Cos Nacional de Policia (CNP) de Figueres. Es tracta de tres agents que han donat positiu a les proves de Covid-19. Tots ells es troben aïllats al seu domicili seguint el protocol de quarantena establert per les autoritats sanitàries. Segons les fonts consultades, hi ha un quart agent sospitós que està pendent dels resultats.

El brot registrat a la comissaria del CNP de Figueres no ha afectat l'activitat habitual del servei i continua oberta al públic. Des de la Subdelegació asseguren que s'està executant el protocol de la Covid-19 del CNP, que implica l'ús de mascareta, mampares dividint els espais i la resta de mesures sanitàries per evitar contagis.