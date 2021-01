Figueres estudia projectes per reactivar l'economia local estalviant energia

Figueres treballa en la concreció de projectes que suposin una reactivació econòmica a través de la posada en marxa de propostes d'estalvi energètic. Plaques solars a edificis del centre històric que alimentessin els comerços o mesures d'estalvi energètic als edificis més antics són dues de les moltes idees que s'han posat sobre la taula. S'ha fet una crida a les empreses de la ciutat i l'àrea urbana perquè puguin presentar projectes. L'Ajuntament ha fet dues contractacions. Una empresa estudiarà i concretarà projectes i una segona buscarà fons europeus per finançar-los.

La iniciativa està dins el Pla de Reactivació Econòmica per «a la diversificació econòmica de la comarca i de la mateixa ciutat», explica el regidor de Serveis Socials, Empresa i Ocupació i Formació i Indústria Jesús Quiroga.

El pla ha prioritzat el projecte de transició energètica amb plans que puguin ser subvencinables per la Unió Europea.

L'Ajuntament ja ha tingut una primera reunió amb empreses tant de la ciutat com de l'àrea urbana com les instal·lades al Logis Empordà. Algunes de les empreses tenen projectes per a l'estalvi energètic per rebaixar-los els costos i fer-les més competitives.

Tots aquests projectes els estudiarà l'empresa especialitzada que s'ha contractat.

El regidor constata que de moment només són idees que s'estudien. Però la possibilitat de posar plaques solars que alimentessin els negocis del centre permetria, per exemple, rebaixar les factures en un 75%. «És un element important i molt interessant que fa molt competitiu el centre de la mateixa ciutat», constata.

El que s'està fent ara és «captar, mirar les necessitats que tenen les diferents empreses de Figueres i el que assessora mirarà com empaquetar els projectes i presentar-los als fons europeus», especifica.

Jesús Quiroga apunta una altra possibilitat per estudiar. La d'actuar en edificis antics com els de la zona de Poble Nou. Són edificis molt deteriorats que van ser construïts als anys 70 poc eficients energèticament «on podem fer una intervervenció de barri a mida». El projecte podria ajudar les famílies i els negocis dels edificis a rebaixar la factura.

Tirar endavant aquests projectes podria «fer més competitives les empreses i recuperar el centre històric», considera.

La proposta està en la fase d'estudi, de recollir informació de les empreses interessades i que les empreses contractades estudiaran. «Una vegada definit ja anem a projectes concrets», explica Quiroga. El tema es treballa amb les empreses «per poder definir conjuntament cap on hem d'anar i quines línies volem prioritzar.-

La transformació està pensada amb la data del 2030.