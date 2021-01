Un brot a la comissaria de la Policia Nacional de Figueres afecta tres agents

Fonts de la Subdelegació del Govern de Girona van confirmar que hi ha un brot de coronavirus a la comissaria del Cos Nacional de Policia (CNP) de Figueres. Es tracta de tres agents que han donat positiu a les proves de coronavirus. Tots ells es troben aïllats al seu domicili seguint el protocol de quarantena establert per les autoritats sanitàries. Segons les fonts consultades, hi ha un quart agent sospitós que està pendent dels resultats.

El brot registrat a la comissaria del CNP de Figueres no ha afectat l'activitat habitual del servei i continua oberta al públic. Des de la Subdelegació asseguren que s'està executant el protocol de la covid-19 del CNP, que implica l'ús de mascareta, mampares dividint els espais i la resta de mesures sanitàries per evitar contagis.

No es tenia coneixement de cap brot que afectés els cossos policials de la Regió Sanitària de Girona des de l'abril passat, quan es va detectar un brot a la comissaria de la Policia Local de Salt i dels Mossos d'Esquadra. En aquell cas, hi va haver almenys dotze agents afectats, dels 53 que formen la plantilla. Tots van resultar asimptomàtics.

D'altra banda, els brots més recents i habituals a la regió han tingut lloc a geriàtrics i centres sociosanitaris. Recentment, també se n'han decretat a hospitals de la regió, com el de Campdevànol i el d'Olot. Segons la darrera actualització, aquesta mateixa setmana, l'hospital d'Olot manté les ?mesures preses el cap de setmana passat després del brot de coro?navirus detectat a una de les unitats d'hospitalització. Amb l'objectiu de protegir els pacients i els professionals, es mantenen suspeses les visites a les unitats d'hospitalització fins a nou avís. Només es permet un acompanyant en els pacients en final de vida, les parteres i els menors d'edat.