La Policia Local de la Jonquera denuncia que el municipi està col·lapsat pels camions i es queixa de falta de previsió

La Policia Local de la Jonquera ha denunciat aquest dissabte que el municipi està "absolutament col·lapsat" pels centenars de camions aparcats que no poden circular a causa de les restriccions imposades arran del temporal de neu, i s'ha queixat de manca de previsió per part de les autoritats. El cos ha subratllat que el temporal estava més que anunciat, i que no es tracta d'una cosa sobrevinguda, sinó que es podria haver previst per evitar el col·lapse. Els Mossos d'Esquadra han explicat que hi ha entre 900 i 1.000 camions a les zones d'estacionament de La Jonquera i que aquest matí s'està aprofitant per donar-los sortida perquè continuïn cap a França.