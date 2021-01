Uns 15.000 estornells fugen dels trets i tornen al centre de Figueres

Figueres és el gran dormider dels estornells procedents d'Europa que arriben a l'Empordà a mitjans d'octubre. Generen molèsties, sobretot per la brutícia. De la ciutat se'ls va aconseguir fer marxar a principi de desembre cap als Aiguamolls de l'Empordà. Però el grup de més de trenta mil exemplars s'ha partit per la meitat i han tornat a Figueres. Els experts en la matèria creuen que el motiu ha estat els trets de caça de senglars dins del parc. Avui decidiran si s'intenta tornar-los a foragitar. Fer-ho podria portar un efecte no desitjat i que s'escampessin per la ciutat.

La unitat del Servei de Control de Plagues s'encarrega cada any d'agrupar els estornells que arriben a Figueres en un únic punt, el parc Bosc, des d'on foragitar-los fora de la ciutat. Els estornells van arribar a milers a Figueres a mitjans d'octubre, explica el biòleg Eduard Marquès, màxim responsable de la Unitat de Control de Plagues Urbanes del Servei de Control de Mosquits de la Badia de Roses i del Baix Ter.

Entren creant diversos dormiders. Se'ls va dirigint a tots cap al parc Bosc i quan estan agrupats «s'intenta estressar-los de manera que no estiguin a gust i marxin. Això es fa a través del soroll amb megàfons o bé amb raigs làsers». Tarden entre vuit o nou setmanes a aconseguir-ho. Així, poc abans del pont de la Puríssima van saltar de la ciutat cap als Aiguamolls.

Però fa aproximadament una setmana i mitja van marxar-ne la meitat i van tornar a la ciutat. El biòleg creu que els han estressat els trets que es fan cap al tard per controlar la població de senglar.

El tècnic Àlex Ollé ha explicat que han estat traslladant-los des de diferents punts fins al parc Bosc, per concentrar-los. Està previst que avui dilluns decideixin quina actuació es porta a terme. Segons Ollé, el primer cop costa menys que marxin, i «ara que saben què hi ha podem provocar efecte de dispersió i tenir dormiders on no ens interessa terni-los».

S'ha de valorar si s'opta per mantenir el control al parc Bosc esperant que marxin cap al febrer.