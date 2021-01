Una associació de Pont de Molins premia la creativitat d'un cor africà

L'associació cultural romanesa Asociatia Neda Marinescu-Pelayo Martinez, amb seu a Pont de Molins, ha atorgat el premi del concurs creatiu per a orfes i centres infantils, aquest Nadal, a l'associació de Figueres We Love Uganda. La participació del cor infantil Afaayo d'Entebbe Uganda ha estat seleccionada per «la sinceritat i dolçor dels seus integrants», ha destacat el ?jurat.

Els nens van cantar la nadala We Wish You a Merry Christmas i van recitar el poema La nit de desembre, de Jacint Verdaguer. El premi, valorat en 300 euros, es destinarà a la compra de material escolar per als infants.

L'associació de Pont de Molins té el costum de fer cada any una cantada de nadales, «però aquest any és molt dur per a tothom i les tradicions i la cultura s'han vist molt afectades», explica Ioana Rezeanu, membre de l'entitat. Per aquest motiu «hem volgut despertar la creativitat dels nens a través d'una cançó, un dibuix o un poema, com una manera de propagar la cultura i la felicitat de Nadal».