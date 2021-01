Figueres busca opcions de projectes per remodelar la Sala Edison

El govern de Figueres està treballant conjuntament amb el propietari de la Sala Edison, Antoni Escudero, quins projectes es podrien tirar endavant per remodelar l'antic cinema amb propostes que permetin alhora dinamitzar l'àrea del carrer Sant Pau. Des del 2004 s'intenta tirar edavant algun projecte.

L'alcaldessa, Agnès Lladó, responent al regidor de Junts per Figueres, Jordi Masquef, va explicar que s'han reunit en dues ocasions amb el propietari de l'antic cinema, la Sala Edison.

Al ple celebrat ahir va explicar que el director d'Urbanisme, Camil Cofan, «està en contacte directe amb el propietari per poder treballar tot allò que es pot fer en l'àmbit urbanístic i complint la llei». S'estan buscant «les opcions necessàries perquè es pugui portar a terme un projecte de remodelació de la Sala Edison que el que faci sigui dinamitzar tota l'àrea del carrer Sant Pau» i més enllà de la Rambla perquè «tinguem un carrer Sant Pau amb molta més vida del que tenim en aquests moments». Lladó va admetre que no és un tema senzill però que s'hi està a sobre des de diferents àrees per tal que es pugui tirar endavant. També va posar de manifest que «perquè funcioni és important la discreció».

L'equipament, dissenyat per l'arquitecte Josep Azemar, es va inaugurar l'any 1905 i es va convertir en el primer cinema de la ciutat. Va funcionar com un edifici emblemàtic de la ciutat fins al 1984.

Actualment està molt degradat el conjunt de l'edifici. El 2004 el va comprar l'empresari Antoni Escudero i des de llavors s'intenta tirar endavant algun projecte. S'hi preveia un hotel de cinc estrelles, galeries comercials, establiments de restauració i un aparcament. L'ambiciós projecte, però, es va quedar aturat perquè topava amb la catalogació de diversos elements de l'immoble, així com el POUM, que s'hauria de modificar per permetre fer-hi aquest equipament.

El PSC portava a la campanya la voluntat de desencallar el tema, en el qual el govern (ERC, PSC, Guanyem i Canviem) està treballant. Permetria recuperar l'edifici i alhora impulsar un projecte que dinamitzés la zona.

Els talls de llum al Culubret és un altre dels temes que s'arrosseguen des de fa anys i que ahir es va posar sobre la taula. Des de fa deu anys els veïns pateixen talls.

El govern és molt crític amb la companyia Endesa per no resoldre la situació i escudar-se en el frau elèctric.

Diversos regidors de l'oposició van insistir en la necessitat de resoldre aquesta situació que porta els veïns a patir gairebé cada dia talls al subministrament.

«Creiem que l'electricitat és un bé essencial, és un dret essencial que hem de ser capaços de garantir, que no es pot escudar en el frau», va dir l'alcaldessa, Agnès Lladó.

Tant Lladó com el regidor Pere Casellas van exposar diferents accions i pressions que està exercint el govern. Però insisteixen que això sobrepassa les competències municipals i que s'han d'involucrar les conselleries de la Generalitat i els ministeris de l'Estat pertinents per tal d'obligar la companyia a garantir el subministrament.