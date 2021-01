Figueres portarà a la fiscalia els constants talls de llum al Culubret

L'Ajuntament de Figueres portarà a la fiscalia els constants talls de llum al barri del Culubret El vicealcalde, Pere Casellas, va explicar al ple d'aquest dilluns que, a més, s'està elaborant una nova auditoria sobre l'estat de la xarxa al barri però que topem amb la "nul·la" col·laboració de la companyia Endesa. Casellas insisteix que la situació que es viu en aquesta zona és "generalitzada" a Catalunya però diu que per ells "no quedarà" i que seguiran "lluitant" però reclama també la implicació de la Generalitat. De fet, el vicealcalde ja va dir a finals de novembre que estaven estudiant denunciar la companyia per "no prestar correctament el servei".

La problemàtica dels talls de llum va suscitar les crítiques de diversos regidors de l'oposició que reclamen que es resolgui.

El barri del Culubret pateix talls de llum diaris des de fa deu anys, però en els últims mesos s'han intensificat. L'Ajuntament reclama des de fa temps més accions per part de la companyia, que atribueix la situació al frau elèctric i al cultiu de marihuana. A més, remarca que han fet diverses actuacions de millora de la xarxa i que s'hi fan operatius de manera regular per lluitar contra les connexions il·legals.

L'equip de govern ha inclòs una partida de 60.000 euros al pressupost d'aquest any per buscar una solució per als residents –la majoria gent gran- més afectats per la situació. L'objectiu és evitar que es quedin sense llum quan es produeixen els talls.