El govern de Figueres aborda el concurs d'escombraries

El govern (ERC, PSC, Guanyem, Canviem) espera abordar aviat la convocatòria de nou del concurs per al servei de neteja i recollida de deixalles que porta a terme l'empresa de capital mixt Ecoserveis de forma prorrogada des de fa cinc anys. El concurs es va convocar, però es va anul·lar després de recursos de les empreses. L'alcaldessa, Agnès Lladó, va anunciar al ple celebrat dilluns que espera reunir tots els grups del consistori per exposar-los la nova proposta.

D'altra banda, la taula de negociació per la vaga d'escombraries convocada per sindicats d'Ecoserveis per garantir els drets laborals dels treballadors davant els canvis s'espera que se celebri demà.

«Esperem en les setmanes vinents reunir tots els grups per exposar quin model i com volem fer aquest concurs», deia Lladó responent a la regidora de Ciutadans, Elisabet Guillen.

L'alcaldessa va posar de manifest que el govern considera «essencial posar tots els recursos necessaris perquè l'adjudicació i licitació sigui aquest 2021 perquè és imprescindible».

En aquest sentit va manifestar que «els serveis públics han de ser excel·lents per estar a l'altura del que ens mereixem, i també del que paguem».

Des de fa temps la neteja és una de les preocupacions a la ciutat perquè es considera molt deficient.

En les setmanes vinents, va dir Lladó, es convocaran els grups «per parlar extensament d'aquest tema i exposar com s'enfoca aquesta licitació i aquesta adjudicació per evitar errors que s'hagin pogut produir i l'anul·lació de ple dret de tota l'adjudicació i contrata».

Figueres manté prorrogats els serveis, a Ecoserveis des del 2016. L'empresa de serveis de capital mixt (publicoprivat) Ecoserveis, de Figueres, que va néixer per gestionar enllumenat públic, els serveis, neteja i recollida de deixalles i parcs i jardins ha resultat una mala inversió perquè ha comportat una despesa molt alta a l'Ajuntament. Parcs i Jardins s'ha externalitzat. Pel que fa a l'enllumenat passarà a l'empresa de serveis municipals, amb capital cent per cent municipal, Fisersa.

L'anterior govern municipal va posar a concurs la neteja i recollida de deixalles a la ciutat però el concurs va quedar anul·lat i s'ha de repetir.

Ara s'espera tornar-lo a posar a concurs i que acabi un llarg procés. Mentrestant, el govern ha fet una forta inversió amb un milió i mig d'euros per adquirir maquinària que està obsoleta i anar avançant en la millora del servei.

D'altra banda, al desembre els sindicats majoritaris d'Ecoserveis van convocar la vaga d'escombraries pel temor a separar la plantilla actual fes perdre drets laborals. Es va aturar la vaga i la taula de negociació s'espera per demà.