La zona oest de Figueres registra 650 talls de llum en els últims tres anys

La zona oest de Figueres ha registrat en els últims tres anys 650 talls de llum, més de la meitat (338) durant el 2020. En el que portem d'any, a més, ja se n'han produït 21 més. Així ho constata l'informe elaborat per la Guàrdia Urbana, que ara l'Ajuntament farà arribar a la fiscalia perquè "en tingui coneixement" i emprengui accions si ho considera.

El vicealcalde, Pere Casellas, carrega de nou contra la companyia Endesa i l'acusa, no només de no facilitar-los informació, sinó també de no fer les inversions necessàries per fer front a aquesta situació. En aquest sentit, recorda que hi ha defraudacions i cultius de marihuana en d'altres punts de la ciutat però que només aquests barris pateixen interrupcions diàries.

Paral·lelament, l'Ajuntament està estudiant destinar els 60.000 euros previstos al pressupost a subvencionar la instal·lació de plaques solars o acumuladors per ajudar a les famílies més afectades quan es produeixin els talls.