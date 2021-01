Absolt un veí de Figueres que afrontava 14 anys i mig de presó per maltractament i violació perquè la víctima no declara

La fiscalia ha retirat l'acusació contra un veí de Figueres que s'enfrontava a 14 anys i mig de presó per dos delictes de maltractament i un d'agressió sexual.

El cas ha arribat a judici aquest dijous a la secció quarta de l'Audiència de Girona però la víctima s'ha acollit a la dispensa i no ha declarat. Com que no hi havia més testimonis ni proves que corroboressin els fets, que haurien tingut lloc el 2 d'agost del 2018, l'acusació pública ha modificat l'escrit de conclusions i ha retirat l'acusació.

El tribunal ja ha avançat que dictarà una sentència absolutòria. Inicialment, la fiscalia sostenia que l'acusat va abordar la víctima, amb qui havia mantingut una relació sentimental intermitent, a casa seva