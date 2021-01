Aturen un cotxe en un control i troben una caixa forta acabada de robar a Figueres

Els Mossos d'Esquadra han detingut a la Vall d'en Bas cinc ocupants d'un turisme quan venien de robar una caixa forta d'un establiment de Figueres. Els agents els van aturar a la Vall d'en Bas, en el marc d'un control de mesures preventives per la prohibició de circulació entre municipis.

Els arrestats són cinc homes d'entre 30 i 41 anys, quatre d'ells de nacionalitat colombiana i un de la República de Guatemala, veïns del Baix Llobregat i del Barcelonès. Se'ls acusa de ser presumptes autors d'un delicte de furt.

Els fets es remunten al migdia del 8 de gener quan diverses dotacions uniformades de la comissaria d'Olot i de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona realitzaven un control per la covid-19 a la C-152, punt quilomètric 43, al terme municipal de la Vall d'en Bas, quan van aturar un vehicle amb cinc ocupants.

Un cop al control de pas, els agents els van demanar que mostressin la documentació, però tots ells anaven indocumentats. Els agents van escorcollar el cotxe i van localitzar una caixa forta al maleter.

Les patrulles els van traslladar fins a la comissaria d'Olot per tal de procedir a la seva identificació. Arran d'aquesta, van constatar que els cinc ocupants incomplien la prohibició de sortida del municipi i que el conductor del turisme no disposava de permís de conduir, fet pel qual el van denunciar. Respecte a la caixa forta, un cop oberta, els agents hi van localitzar documentació diversa que pertanyia a una botiga de la població de Figueres, arracades i targetes bancàries, així com una arma curta de fogueig. Després de fer les corresponents comprovacions, els Mossos van saber que aquell mateix matí s'havia produït un furt en una botiga de compravenda d'objectes de segona mà i nous de Figueres, situada al carrer Nou, d'on havien sostret una caixa forta i diners d'una treballadora.

Els fets van tenir lloc quan quatre homes van entrar a l'establiment, i mentre tres d'ells la distreien interessant-se per un objecte, un quart entrava al despatx i s'emportava la caixa forta i 300 euros de la cartera de la responsable, mentre que un cinquè lladre s'esperava dins el cotxe per facilitar-ne la fugida. Els mossos van retornar tots els objectes i els diners als seus legítims propietaris. Els detinguts, tots amb antecedents, seran citats aviat per declarar davant l'autoritat judicial competent d'Olot.