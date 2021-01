Un conductor begut s'accidenta circulant amb un patinet elèctric a Figueres

El conductor d'un patinet elèctric va patir ahir un accident de trànsit tot sol amb un patinet elèctric al barri de la Marc de l'Ham de Figueres.

La Guàrdia Urbana de Figueres l'ha denunciat perquè ha sospitat que podia anar sota l'efecte de begudes alcohòliques.

Un cop practicada la prova d'alcoholèmia, ha donat positiu i ha acabat denunciat.

El conductor és un home de 42 anys. Com que anava begut, no va poder tornar a agafar el vehicle. Finalment, se'l va emportar un conductor substitut, segons informa la Guàrdia Urbana.



Denúncies Covid

Ahir la Guàrdia Urbana també va denunciar ahir nou persones per no portar mascareta i una per consumir alcohol a la via pública. Les actes es van aixecar en el marc de diferents controls que va fer el cos policial a la plaça de l'Estació i a la de l'Institut Muntaner.