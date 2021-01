Denuncien un empresari que venia mozzarella de búfala fent servir llet de vaca

La Guàrdia Civil ha denunciat un empresari per vendre mozzarella amb el 100% de llet de búfala sense ser-ho.

L'acusen d'estafa i d'un delicte contra la salut pública perquè presumptament publicitava el producte com a substitut per intolerants a la proteïna de la llet de vaca, quan en canvi en contenia. L'empresari està investigat també per frau alimentari, segons informa la Guàrdia Civil.

La investigació realitzada pel Seprona (Servei de Protecció de la Naturalesa) de la Guàrdia Civil de Girona va començar l'octubre del 2018 quan les autoritats italianes a través de la Xarxa Europea Contra el Frau Alimentari van alertar-los que a la província de Girona hi hauria una empresa dedicada a la producció de formatge mozzarella de llet búfala que publicitava que contenia el 100% d'aquest tipus de llet i que es distribuïa al seu país. També van adjuntar-los, assegurar la Guàrdia Civil, un informe tècnic on mostraven que l'empresa utilitzava un percentatge de fins al 77% de llet de vaca en la confecció dels productes.

Els agents del Seprona van localitzar l'explotació de Palau-saverdera i hi van fer una inspecció. A més van entrevistar-se amb el propietari i els va manifestar, que efectivament "durant l'estiu que és quan hi ha més venda utilitza un percentatge de llet de vaca més de la de búfala en la composició dels formatges".



Formatges analitzats

Els agents van prendre mostres dels formatges que van ser remeses al departament de Medi Ambient del Servei de Criminalística de la Guàrdia Civil a Madrid. Els tècnics van poder constatar que contenien ADN de vaca en uns percentatges que anaven d'entre el 9,35% i el 22,10%.

Un altre motiu pel qual s'investiga l'empresari és que a més, publicitava el seu producte com "un molt bon substitut per a la gent intolerant a la proteïna de la llet de vaca". Un fet, assegura la policia, que posava en risc la salut d'aquelles persones intolerants que adquirissin el producte que es venia com a 100% de llet de búfala.

La Guàrdia Civil calcula que amb aquesta alteració de la llet, els beneficis obtinguts podrien haver-se incrementat cap a un 14% perquè no era la de búfala com a únic ingredient, ja que la de vaca té un inferior al mercat.

Davant de totes les evidències, els guàrdies civils van instruir diligències i el propietari ha quedat investigat per dos delictes: un d'estafa i un contra la salut pública en la modalitat de frau alimentari i publicitat enganyosa.