Detenen un home en crida i cerca durant el toc de queda a Figueres

La Guàrdia Urbana de Figueres ha detingut un home que estava en crida i cerca durant el toc de queda a Figueres. Aquest individu tenia pendent un requeriment judicial. Els agents el van localitzar cap a dos quarts d'onze al carrer de Doctor Ferran de la ciutat. El van identificar perquè estava circulant en unes hores on no està permès estar al carrer si no és per un motiu justificat arran de les mesures restrictives de la pandèmia del coronavirus.

La sorpresa va venir quan se'l va identificar, ja que van comprovar que tenia vigent un manament de crida i cerca d'un jutjat de Figueres. Segons la policia, l'arrestat que tenia el requeriment judicial és un home de 48 anys, resident a la mateixa capital de l'Alt Empordà.