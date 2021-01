Aturen un cotxe a la Jonquera i hi troben 1.820 paquets de tabac de contraban

La Policia Local de la Jonquera ha descobert un carregament de tabac de contraban.

Aquest dissabte cap a dos quarts de sis de la tarda van fer aturar un vehicle a l'altura de la sortida de la Jonquera i que anava en direcció a França.

A dins del vehicle, amb plaques franceses, hi anaven dos homes. Els agents els van identificar i en l'escorcoll de l'automòbil van trobar-se amb la sorpresa: 1.820 paquets de tabac de contraban.

Els dos individus no van poder mostrar cap mena de factura que emparés la tinença del tabac. Uns cigarrets que estan valorats en 8.737 euros.

Davant dels fets, els agents de la Policia Local van contactar amb la secció fiscal de la Guàrdia Civil de la Jonquera. Els policies es van desplaçar fins a lloc i van denunciar el conductor per contraban. Concretament per una infracció a la llei 38/1 992 d'impostos especials. La policia també va comissar el gènere i va quedar dipositat a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària tal com marca el protocol.

No és la primera vegada que algun cos policial destinat a la Jonquera descobreix tabac de contraban i es denuncia els seus portadors perquè és una pràctica il·legal.