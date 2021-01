Un conductor begut s'accidenta circulant amb un patinet elèctric a Figueres

El conductor d'un patinet elèctric va patir aquest dimecres un accident de trànsit tot sol amb un patinet elèctric al barri del Marc de l'Ham de Figueres. La Guàrdia Urbana el va acabar denunciant per anar begut. I és que en veure la caiguda que havia patit i el seu estat, els agents van sospitar que podia anar sota l'efecte de begudes alcohòliques. Un cop practicada la prova d'alcoholèmia, va donar positiu i va acabar denunciat.

El conductor no va resultar ferit i és un home de 42 anys. Com que anava begut, no va poder tornar a agafar el vehicle de mobilitat ?personal (VMP) i que tan ?populars s'han fet en els nostres carrers. Finalment, se'l va ?emportar un conductor substitut.

Ahir també es va produir un altre accident de trànsit al municipi de Figueres, però en aquest cas a ?l'N-260 a Figueres. En el sinistre viari s'hi han veure implicats dos vehicles: un camió i un cotxe. El ?turisme va xocar per encalç i el seu ocupant va resultar ferit de poca consideració i sortosament, no va quedar atrapat dins del vehicle.

El succés va tenir lloc cap a dos quarts de vuit del matí a l'altura del quilòmetre 35 i el xoc va ?obligar a tallar la carretera que uneix Llançà amb Figueres en una hora que hi havia molt de ?moviment, ja que és l'hora que molta gent va cap al seu lloc de treball. A lloc s'hi van desplaçar Mossos, Bombers i el SEM. Un cop els vehicles van poder ser retirats, cap a les nou del matí, els Mossos de Trànsit van començar a donar pas alternatiu en aquest punt de la carretera N-260. Tot i això, durant el matí es van generar retencions a la zona, que van arribar a un metre de longitud. La carretera finalment es va obrir al trànsit rodat cap a quarts de deu del matí, dues hores després del succés.