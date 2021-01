La Fiscalia retira els càrrecs contra un home a qui demanava 14 anys

La Fiscalia ha retirat els càrrecs a un home a qui demanava 14 anys de presó per presumptament violar i maltractar la parella a Figueres el 2018. L'anunci, poc habitual i més tenint en compte l'alta pena que se sol·licitava a l'acusat, es va fer ahir durant el judici del cas a l'Audiència de Girona, després que la víctima renunciés a declarar contra la seva exparella. Sense cap més prova més enllà del testimoni de la víctima, l'acusació pública va decidir modificar l'escrit de conclusions i retirar els càrrecs contra el processat. Com que el Ministeri Públic és l'únic que havia formulat una acusació contra el processat, en ésser retirada, ha estat automàticament absolt i el cas ha quedat arxivat.

La Fiscalia l'acusava d'un delicte d'agressió sexual, de dos delictes de maltractament en l'àmbit de violència sobre la dona i d'un delicte d'amenaces. Per tot això li demanaven fins a14 anys de presó.

Segons l'escrit d'acusació provisional redactat pel Ministeri Públic, la víctima i l'acusat tenien una relació de parella «intermitent» que va començar a principis de l'any 2014 i va acabar el desembre de 2017. Durant aquest període, ambdós van conviure al domicili de la víctima a Figueres durant l'últim any de relació.

La Fiscalia sustentava l'acusació en un episodi de violència de gènere que hauria tingut lloc al domicili de la víctima el 2 d'agost de 2018, mig any després de donar per finalitzada la relació. Pels voltants de les deu del vespre, l'acusat es va presentar al domicili de la víctima, i tan bon punt li va obrir la porta, l'acusat va empènyer-la «amb l'ànim de menystenir la integritat física de la víctima i atemorir-la», subratlla.

Durant la discussió, l'home la va amenaçar dient-li que «si m'arribo a assabentar de la persona amb qui estàs et mataré. Acabaré amb tu», i va propinar-li diversos cops al cap. Llavors, «amb voluntat de satisfer els seus desitjos sexuals», l'acusat la va dur a empentes a una habitació, on la va intentar violar, però la víctima va aconseguir fugir al menjador. Allí, el processat va immobilitzar-la al sofà i «amb el mateix ànim» va forçar sexualment la víctima, utilitzant la violència i provocant-li diverses contusions al cap i a la cama esquerra.

Tot i que el judici va quedar vist per a sentència, el tribunal va indicar que resoldria amb una absolució. I és que durant el seu torn, la víctima es va acollir a la dispensa del dret a declarar permesa en casos de violència de gènere per la relació de parentiu entre l'acusat i la víctima.

Per la seva banda, l'acusat només va respondre a les preguntes del seu advocat, i va negar les acusacions.

Inicialment, la Fiscalia demanava 14 anys de presó, i contemplava un agreujant de parentesc pel delicte d'agressió sexual. A més, demanava que s'indemnitzés la víctima amb 20.140 euros pels danys morals i per les lesions provocades.

D'altra banda, proposava que se li privés el dret al permís d'armes durant tres anys, i que no es pogués comunicar amb la víctima ni acostar-s'hi a més de 500 metres durant 17 anys. Per últim, sol·licitava per l'acusat una mesura de llibertat vigilada durant 10 anys «en tractar-se d'un delicte greu», subratlla l'escrit.

L'advocat de l'acusat, Joaquim Bech de Careda, va afirmar en declaracions a ACN que la víctima va incórrer en «multitud de contradiccions» durant les declaracions en seu policial i judicial i va lamentar que, tot i això, la fiscalia tirés endavant amb l'acusació fins a arribar a judici.