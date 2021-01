El nou Pla rector vol prohibir que empreses facin festes en vaixells al cap de Creus

El document base del nou Pla Rector d'Ús i Gestió (PRUG) de l'àmbit marí del Parc Natural del Cap de Creus planteja diverses propostes que s'hauran de debatre en un nou procés participatiu i que inclouen, per exemple, prohibir que les empreses de transport de passatgers puguin comercialitzar festes des d'una embarcació en l'àmbit del parc. També que les activitats comercials que impliquin el desembarcament de més de 20 persones en platges o cales del parc només es puguin fer a Montjoi i Jòncols, a Roses, prèvia autorització. D'altra banda, contempla la creació de camps de boies a preus «assequibles» o un pla pilot per obtenir dades «concloents» sobre si el fondeig i els camps de boies generen impactes importants sobre les praderies.

En aquest sentit, parteix de la premissa del fondeig lliure però es planteja implementar un camp de boies experimental a cala Rostella, cala Guillola i cala Taballera. Fora d'aquest camp, es permetrà el fondeig lliure. També preveu establir una zona de no fondeig amb prohibició d'ancorar a cala Murtra, cala Jugadora i cala Galladera.

Amb relació a les boies, recorda que els camps de boies estan pendents de licitació però planteja establir un «preu assequible» per fer-hi amarraments. Un preu, remarca, que s'haurà de definir quan s'hagin redactat els projectes de camps i que podrien tenir diferents imports en funció de les eslores, les franges horàries, de si es tracta de veïns o l'època de l'any. Aquesta, però, és una altra de les propostes que diversos sectors afectats no veuen bé i que caldrà abordar en el nou procés participatiu.

D'altra banda, contempla prohibir l'amarratge en roques de la costa mitjançant caps en el tram comprès entre cala Prona i punta de Farallons.

El document també aborda el busseig, tant dels centres d'immersió com de particulars. Amb relació als primers, planteja que hagin d'obtenir una autorització per a la gestió d'activitats d'immersió amb escafandre autònom al parc i que informin mensualment de la relació de clients, els llocs de les immersions o que hagin de fer «ecobriefing» abans de cada activitat.

També planteja crear un registre d'empreses i entitats de nàutica recreativa amb i sense motor i establir una carta de col·laboració voluntària que «implica la identificació de l'empresa com a col·laboradora del parc» . Per últim, és partidària d'augmentar la vigilància a l'espai per part dels Agents Rurals i altres cossos de seguretat.