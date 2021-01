Figueres treu la pancarta de «Llibertat presos polítics» per l'ordre de la Junta

L'Ajuntament de Figueres ha retirat aquest divendres al matí la pancarta de «Llibertat presos polítics» de la façana del consistori just quan es complien 48 hores del termini que li va donar la Junta Electoral de zona. Fonts municipals han explicat que, si finalment es desconvoquen les eleccions del 14-F, tenen previst tornar-la a penjar.

L'ordre va arribar després que Vox denunciés davant de l'organisme l'alcaldessa de la ciutat, Agnès Lladó, i a qualsevol altra persona responsable de la instal·lació d'aquest tipus de símbols.

Vox Girona va interposar una denúncia davant de la Junta Electoral Provincial contra l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, i «contra tota persona que en resulti responsable» per la pancarta amb el lema «Llibertat presos polítics» a la façana de l'Ajuntament.

En el seu escrit, la formació d'ultradreta demanava que es retirés «de manera immediata» i considerava que «vulnera clarament la neutralitat» del consistori. Tenint en compte, remarquen en l'escrit, que «aquests símbols en pancartes són expressions de la ideologia de determinats partits polítics i persones que, a més, concorren a les eleccions al Parlament del proper 14 de febrer».

Per tot plegat, en el seu escrit de denuncia, consideraven que l'Ajuntament infringeix el principi de neutralitat política dels poders polítics, «recollit a l'article 9.3 de la Constitució Espanyola».

A més, remarcaven que «aquest principi s'ha de garantir i complir per part dels poders públics durant els períodes electorals com el que ens trobem».

La Junta Electoral de zona de Figueres va ordenar posteriorment que en un termini de 48 hores es retirés aquesta pancarta de la façana del consistori.

L'Ajuntament va rebre fa dos dies la resolució i va recordar que tenia dos dies per adoptar una decisió, també a expenses de si finalment se celebren les eleccions el 14 de febrer.

La formació d'ultradreta diu que la Junta també ha reclamat als ajuntaments de Roses i Cadaqués que treguin els símbols que hi hagi als seus consistoris. En els dos casos, Vox havia presentat denúncia.

A l'escrit de denúncia, segons la formació, la Junta adverteix que si no es retiren de manera voluntària en el termini fixat «procedirà a efectuar els requeriments personals que siguin necessària per tal que es compleixi el que s'ha acordat». Finalment ahir l'Ajuntament de Figueres va optar per retirar de la facana la pancarta.