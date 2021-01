Vilafant planta un arbre per cada nadó nascut per lluitar contra el canvi climàtic

L'Ajuntament de Vilafant planta un arbre per cada nadó que neix en una acció que pretén conscienciar i ajudar a lluitar contra el canvi climàtic. Aquest darrer any se n'han plantat 34. Cada arbre porta una placa amb el nom del nadó.

Per aquesta primera plantada s'han escollit arbres fruiters que tenen floració com són els ametllers i els cirerers que ja creixen a la zona de la Solana al nucli de les Forques de Vilafant.

La intenció és que aquest 2021 es continuïn plantant aquests arbres que homenatgen els recent nascuts. Als 72 arbres que es plantaran, s'hi sumaran els dels naixements que hi puguin haver d'ara endavant.

Per tal de generar vincle entre la natura i els vilafantencs, des de l'Ajuntament s'havia previst fer una plantada on els nadons homenatjats hi poguessin assistir, però la crisi sanitària de la covid-19 ho ha fet impossible.

«El nostre compromís amb el medi ambient és clar i per això hem iniciat aquesta campanya de plantar un arbre per cada nou nadó que neix al nostre municipi» ha explicat l'alcaldessa, Consol Cantenys.

En aquest sentit ha remarcat que «pensem que és important que aquests infants a mesura que vagin creixent siguin conscients de la importància de tenir cura del nostre entorn, i una bona manera és que se'l facin seu, en aquest cas, simbòlicament, amb un arbre». «Ens hagués agradat poder fer un esdeveniment amb les famílies dels nounats i els veïns, però no ha estat possible, esperem que la situació millori i que aquest 2021 puguem celebrar plegats la vida d'aquests nous arbres i dels nous infants» ,ha manifestat l'alcaldessa de Vilafant.