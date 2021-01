Analitzen els microplàstics a la zona de bany de la costa gironina

Els microplàstics arriben sovint arrossegats des de terra per temporals de pluja o per rius. La força de les onades cap a la costa els manté a la primera línia. Els tipus de plàstics dependrà de molts factors, des de l'activitat industrial a l'eficiència del reciclatge. Des del projecte Paddle Surfing for Science constaten que a través de l'anàlisi podran «conèixer com arriben i de quins productes provenen».

Prèviament a aquest treball són conscients que, per exemple, a les zones properes a la Costa Brava hi haurà més trossets de gespa artificial i, en canvi, a les zones properes a la petroquímica de Tarragona hi hauria microplàstics primaris tipus pellet.

El coordinador del projecte, Oriol Uviedo, posa de manifest que serà durant l'anàlisi al laboratori que es podran caracteritzar, conèixer d'on provenen, i quantificar les concentracions. La presència dels microplàstics es considera tan important com les grans illes de plàstics al mar.

La procedència ha d'ajudar a trobar solucions. Per exemple, expliquen que si es troben productes relacionats amb la higiene «sabrem que haurem d'invertir esforços en la depuració de les aigües residuals» i, si en canvi, provenen de pellets, «podem identificar les empreses responsables d'aquestes fugues». I si es donés el supòsit que provinguessin de gespa artificial de camps de futbol? Doncs en aquest cas «podrem dissenyar mecanismes per fer que les aigües pluvials dels camps de futbol passin abans per una depuradora». Ho explica Anna Sànchez, una de les investigadores de la UB a través dels canals de difusió del projecte.

Les solucions poden ser a escala local, en l'àmbit de tot Catalunya o fins i tot poden ser a escala mundial. Tenir xarxes distribuïdes arreu del món els permetria aprofundir en l'estudi tenint en compte les problemàtiques i particularitats de cada territori.

A banda de la importància científica, Oriol Uviedo dona valor a incorporar el ciutadà en el projecte perquè permet una tasca que seria impossible amb investigadors, a propar la ciència i ajudar a conscienciar.

Els microplàstics gairebé invisibles a l'ull humà no només estan als fons més profunds sinó que són presents al llarg de tota la primera línia de la costa catalana . Investigadors de la Universitat de Barcelona (UB) amb l'ajuda de grups de ciutadans n'estudien les concentracions en dotze punts del litoral català, dos d'ells a la costa gironina: Llançà i Palamós. Amb un caiac o un pàdel i una malla recullen mostres cada quinze dies. Les dades han de permetre conèixer la concentració, prendre consciència i reduir-ne la presència.

Els microplàstics fan menys de 5 mm. Es poden ingerir per part d'organismes i causen problemes de salut i fins i tot la mort. Els animals marins els incorporen a la cadena alimentària i poden arribar als humans a través dels aliments. Provenen de tota mena de productes.

Des del projecte Paddle Surfing for Sicence, a Llançà el biòleg Eduard Marquès amb un grup de voluntaris són un equip de ciència ciutadana per recollir mostres. Lideren el projecte científics de la Facultat de Ciències de la Terra de la UB i professionals de la delegació estatal de la ONG Surfrider Foundation Europe

Des de Llançà i Palamós cada quinze dies els voluntaris recorren una milla nàutica, sempre la mateixa. Marquès explica que enllacen dos caiacs, perquè la malla pesa, i un d'ells l'arrossega dipositant-se els microplàstics que després seran analitzats al laboratori. Són vuit persones i continuaran fins al juliol aproximadament.

El coordinador del projecte és l'investigador de la UB, Oriol Uviedo, del grup d'investigació de Geociències Marines i del projecte Surfing for Science.

«Es tracta, amb l'ajuda de ciutadania de recollir mostres de microplàstics flotants a les zones de bany, dos-cents metres cap endins que després enviarem al laboratori per caracteritzar i quantificar les concentracions de microplàstics», explica Uviedo

Hi ha dotze punts de mostreig. Set a Barcelona i la resta repartits pel litoral català amb ciutadans «per difondre la problemàtica del microplàstic i col·laborar en un projcte de ciència».

Però per què s'estudia la primera línia marítima? Perquè el projecte va néixer perquè no es disposa d'informació. Els grans vaixells oceanogràfics no s'apropen a la zona de banyistes. I és aquí on «hi ha aquest intercanvi de plàstics entre la terra emergida i el sistema marí, que és l'embornal final dels microplàstics».

Amb una xarxa i una malla de 330 micres, molt petita, arrosseguen els microplàstics. Al laboratori s'etudiarà la concentració per metre quadrat i donaran dades sobre el material, la procedència i l'antiguitat.

L'objectiu final és conèixer-ne l'impacte i trobar solucions per reduir-ne la presència perquè se'ls considera un greu problema de contaminació i que afecta organismes vius.