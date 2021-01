Supermercats Montserrat t'ajuda a planificar la teva compra i estalviar

A l'hora d'anar a comprar a supermercat cal tenir present alguns consells amb l'objectiu de fer una compra responsable i ajustada a les nostres necessitats. És important preparar la compra amb antelació mitjançant una llista on tindrem en compte l'ordre. Primer de tot, comprar els productes no peribles, després la fruita fresca, la verdura, la carn o el peix per acabar amb els productes congelats. Els experts recomanen no portar en la mateixa bossa les fruites i verdures amb la carn i el peix per evitar les contaminacions creuades. També cal evitar allargar el temps d'arribada a casa un cop feta la compra per no trencar la cadena del fred, indispensable per a la conservació dels aliments. I, finalment, és recomanable portar una bossa tèrmica-refrigerant pels productes peribles.

Un dels punts més importants també i que suposa un gran estalvi a final de mes, és la utilització de les targetes i els programes de fidelitat. Supermercats Montserrat vol retornar la confiança mostrada pels seus clients amb una targeta que és molt senzill d'obtenir i que per exemple amb cada compra que es faci servir s'acumularà un 1% d'aquesta. (1 punt per cada 100€ o la part proporcional) i intercanviables per descomptes en les properes compres. També el primer dijous de cada mes es multipliquen per 5 els punts obtinguts en la teva compra i els dimarts es multipliquen x5 els punts obtinguts en la compra de productes frescos.

A més a més, des del 8 de gener fins al proper dia 31 Supermercat Montserrat ofereix un 10% de descompte per compres superiors a 30€ a tots aquells que tinguin targeta client o targeta OR.

Al supermercat Montserrat hi trobaràs una àmplia diversitat de departaments i productes per fer-te més fàcil la compra. Disposa d'una completa secció d'alimentació, refrigerats, bodega, llar i jardineria i sovint ofereix importants promocions amb destacats beneficis pels clients. Qualsevol de les teves necessitats quedaran satisfetes amb l'orientació que t'oferiran l'equip de professionals del supermercat que porta ja més de 50 anys de dedicació als seus clients. Trobaràs als establiments Montserrat al Súper Montserrat (Sant Mori 1 d'Empuriabrava), l'Híper Montserrat (Sant Maurici 1 d'Empuriabrava) i el Súper Montserrat (Figueres, 22-26 a Castelló d'Empúries).