Figueres i Vilafant superen els 1.000 punts de risc de rebrot

Els municipis gironins de Vilafant i Puigcerdà continuen figurant com les dues localitats catalanes amb la incidència acumulada els últims 14 dies més alta. En concret, Vilafant se situa en primer lloc amb una IA14 de 1.672 punts, seguida de Puigcerdà, amb 1.289 punts. Sant Joan Despí, que és la població que es troba en tercera posició no arriba fins als 1.000 punts, i se situa en 881.

Pel que fa a la resta d'indicadors, no hi ha cap altre municipi de la regió sanitària de Girona que destaqui entres les poblacions que registren pitjors xifres. Els tres municipis amb un risc de rebrot més elevat són, per aquest ordre, el Masnou, amb 1.560 punts; Sant Joan Despí, amb 1.513; i Vilafranca del Penedès, amb 1.489.

Quant a la velocitat de propagació, els tres municipis amb pitjors xifres són les Franqueses del Vallès, amb 2,70; el Masnou, amb 2,35; i Gavà, amb 2,09. Totes tres localitats superen els 2 punts, mentre que no hi ha cap municipi gironí de més de 20.000 habitants que superi aquesta xifra. De fet, el que s'hi situa més a prop és Figueres, que es troba en l'1,81.

La capital de l'Alt Empordà també destaca per ser l'única localitat de més de 20.000 habitants de la regió sanitària de Girona que registra un risc de rebrot molt elevat, per sobre dels 1.000 punts. En concret, la ciutat es troba amb 1.194 punts. Aquesta tendència també afecta Vilafant, que també supera la barrera dels mil punts i marca 1.136.

D'altra banda, Banyoles, Lloret de Mar i Salt són les tres localitats de més de 20.000 habitants amb un risc de rebrot més baix de la demarcació. Banyoles se situa amb 389 punts i una velocitat de propagació de 1,05; Lloret de Mar amb 411 punts i una Rt de 1,04 i, Salt té un risc de rebrot de 422 i una propagació de 1,37.