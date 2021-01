Un estudi fa un retrat de problemàtiques socials i de salut de l'Alt Empordà

La Fundació Salut Empordà (FSE) ha liderat una iniciativa per obtenir un retrat de les problemàtiques de salut i socials a l'Alt Empordà. ES tracta d'Indika, una iniciativa en clau d'observatori que té com a objectiu generar informació comarcal estandarditzada per conèixer a fons l'Alt Empordà i la seva problemàtica particular. Neix després de detectar la falta de dades d'àmbit local que permetin prendre decisions estratègiques.

Indika i la seva col·lecció formen part d'un projecte més ambiciós de la Fundació, el Pol de Salut i Social de l'Alt Empordà, que durant aquests darrers quatre anys ha treballat per millorar les sinergies de persones i institucions relacionades amb l'àmbit social i sanitari del territori.

El fet de disposar d'informació concreta sobre l'Alt Empordà «ha de permetre un canvi del paradigma actual dels serveis per un altre de més integrat i centrat en la persona i el seu entorn immediat», remarquen.

Indika Pol de Salut i Social suposa la culminació de la feina duta a terme en el marc de «Girona, regió saludable», el Projecte Europeu de Col·laboració Territorial (PECT) dins la iniciativa RIS-3-Cat de la Generalitat de Catalunya, amb el suport del Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER.

El projecte compta amb la col·laboració de la Universitat de Girona , l'Ajuntament de Figueres i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

També té el suport del Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER en el marc del projecte «Girona, regió saludable» , en el qual també hi participen la Diputació de Girona, el Dipsalut i l'IdIbGi.