Un jove agredeix agents de la Guàrdia Urbana de Figueres quan li han demanat posar-se mascareta

La Guàrdia Urbana de Figueres ha detingut un jove de 24 anys per agredir els agents quan li han demanat que es posés la mascareta.

El noi ha protagonitzat l'incident aquest migdia, cap a la una, al carrer Ample, al centre de la ciutat.

Segons informa la policia, una patrulla ha requerit al jove que es posés la mascareta perquè estava al carrer però els ha fet cas omís.

Una mesura que és d'obligat compliment arran de la crisi del coronavirus.

El jove ha colpejat els agents i un d'ells ha resultat ferit lleu.

Davant dels fets, ha acabat arrestat. Al detingut se l'acusa de ser el presumpte autor d'un delicte de resistència greu als agents de l'autoritat. També se l'ha procedit a denunciar per no portar mascareta tal com marca la normativa Covid.

