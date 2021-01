Els anuncis del comerç del s.XX a Figueres

Ciutat comercial. L'adquisició d'un lot d'anuncis del segle passat permet apropar-se a la història dels comerços de la ciutat, alguns dels quals avui continuen oberts.

L'Ajuntament de Figueres ha comprat un conjunt d'anuncis publicitaris d'establiments comercials figuerencs dels anys 1955-1970. El paquet comptava amb 220 proves de l'impremta Gràfiques Pujol, una part de les quals, uns dos-cents van acabar essent anuncis publicitaris de comerços. El paquet incloïa un àlbum de cromos de Xocolates Comet. El material ha tingut un cost de 700 euros i s'ha dipositat a l'Arxiu Municipal. Alguns establiments als quals es fa referència encara estan en actiu.

El regidor de Cultura, Alfons Martínez, ha explicat que el fons s'ha adquirit a un antiquari de Santa Llogaia d'Àlguema. S'hi van desplaçar diferents tècnics municipals i el regidor per valorar el contingut.

«El conjunt permetia guardar una part de la història comercial de la ciutat», diu Martínez. El lot té valor per diversos motius.

En concret són més de 250 proves d'impremta i 22 diapositives d'anuncis publicitaris realitzats per Gràfiques Pujol, una empresa de Figueres dedicada a la impremta i la publicitat.

Hi ha plaques de vidre, diapositives de tamanys més grans, que s'utilitzaven per emetre les falques de cinema. «Ens va sorpresndre, és molt difícil que es conservin quaranta o cinquanta anys», diu el regidor que afegteix que «hi ha fins i tot dibuixos a plumilla d'alguns establiments, per conservar, perquè algunes proves que hem adquirit no és només publicitat, tenen un component artístic».

Des de d'una visió històrica, els anuncis mostren una panoràmica de l'activitat comercial de Figueres d'aquest període. Apareixen anuncis de comerços ja desapareguts com la Sabateria El Transwaal o la Joieria Llobet, però també de botigues que encara estan en funcionament com Teixits Matas o la botiga de roba interior Bonet.

Són anuncis que fan publicitat de productes de consum com electrodomèstics, aliments, roba, sabates o mobles, entre d'altres, i que combinen les imatges amb un eslògan o text curt per tal de captar l'atenció del públic.

El regidor de Cultura ha explicat que al lot també hi havia un àlbum de cromos, sencer, de la fàbrica de xocolates Comet. Durant uns anys, a les xocolatines hi havia a l'interior uns cromos que es podien col·leccionar. I al lot hi ha un àlbum sencer.

Martínez valora la importància, no només les peces adquirides, sinó de poder tenir tot el conjunt i que no quedi dispers en difernets propietaris.

El material s'ha digitalitzat i guardat a l'Arxiu Municipal. No es descarta a mitjà termini posar-ho amb valor amb alguna exposició.