Un centenar de professionals de perruqueries i centres d'estètica reclamen a Figueres tornar a un IVA del 10%

Un centenar de professionals de perruqueries i centres d'estètica s'han concentrat a la Rambla de Figueres aquest dimecres. Ho han fet per reclamar tornar a l'IVA del 10% que tenien fa vuit anys. Consideren que són un sector essencial i qualifiquen de "surrealista" la pujada que va aplicar el govern espanyol i que encara ara segueix vigent. Assenyalen que la pandèmia agreuja la situació i exigeixen la reducció de l'impost per poder tirar endavant. "No ens pararan, anirem on calgui perquè ens escoltin. Fa vuit anys ens van castigar i ara reclamem que es torni al 10%", assenyala la Jasmine, que té un centre d'estètica. A la concentració, que s'ha fet respectant les mesures sanitàries hi ha donat suport l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó.