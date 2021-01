La Intersindical denuncia agressions a professionals del CAP Josep Masdeval de Figueres

La Intersindical-CSC ha denunciat aquest dimecres que els professionals del Centre d'Atenció Primària Josep Masdevall de Figueres reben agressions verbals i físiques des de fa dos anys, i que l'Institut Català de la Salut (ICS) "mira cap un altre costat".

Especialment conflictiu és un dels usuaris a qui els Mossos ja s'han hagut d'emportar diverses vegades per agredir el personal del centre, si bé deixen clar que "no és l'única persona" que ho fa. Asseguren que se senten "totalment desprotegits" i exigeixen que es reforcin les mesures de seguretat al centre, per "poder treballar amb garanties".

A més, el portaveu de Sanitat de la Intersindical, Quim Valentí, assenyala que amb el covid la situació s'ha "agreujat".