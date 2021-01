La Intersindical denuncia agressions a professionals del CAP de Figueres

La Intersindical-CSC va denuncar ahir que els professionals del Centre d'Atenció Primària Josep Masdevall de Figueres reben agressions verbals i físiques des de fa dos anys, i que l'Institut Català de la Salut (ICS) «mira cap un altre costat». Especialment conflictiu és un dels usuaris a qui els Mossos ja s'han hagut d'emportar diverses vegades per agredir el personal del centre, si bé deixen clar que «no és l'única persona» que ho fa.

Els professionals asseguren que se senten «totalment desprotegits» i exigeixen que es reforcin les mesures de seguretat al centre, per «poder treballar amb garanties». A més, el portaveu de Sanitat de la Intersindical, Quim Valentí, assenyala que amb el covid la situació s'ha «agreujat».

Per la seva banda, Salut va emetre ahir un comunicat on assegura que aquest és un tema que els «preocupa» i assenyala que des de l'any 2004 es fa seguiment a tots els centres de l'ICS sobre les agressions que es produeixen. A més, assenyalen que hi ha un protocol establert, mesures de prevenció davant de situacions de violència i que es fa formació específica del tema als professionals.

Una de les mesures implantades, explica Salut, és que tots els ordinadors de l'atenció primària tenen un sistema d'alerta intern que, en el moment en què un professional l'activa, informa que s'està produint una situació conflictiva en un espai concret, de manera que la resta de personal pot ajudar el company afectat o trucar a la policia.

Segons informa el departament, les agressions reportades aquest 2020 al Centre d'Atenció Primària Josep Masdevall de Figueres han estat només dos, mentre que a l'altre CAP de l'EAP Figueres, l'Ernest Lluch, han estat el doble, quatre. En total, a la Regió Sanitària de Girona, l'ICS assenyala que s'han produït 59 agressions verbals i una de física el 2020, una xifra semblant a la de 2019 (59) i calcada a la de 2018.

No obstant això, des de la Intersindical asseguren que els darrers dos anys al Masdevall la situació s'ha tornat «insostenible».

La Wendy és la responsable de la neteja i explica que té problemes «constants» amb un dels usuaris. «He arribat a plantejar a la meva cap que em canviï l'horari, perquè no puc més», remarca. Segons relata, es troba amb situacions «complicades» tant ella com d'altres usuaris i professionals que treballen al CAP Josep Masdevall. «Jo truco als Mossos, però a vegades triguen una mica i a vegades aquest home ens tira les escombraries, llençava pedres o ens aboca l'orina», explica.

Malgrat que les agressions solen ser d'un usuari concret, des de la Intersindical assenyalen que «no és l'únic». A tall d'exemple, la Magda Xifra, que és infermera al centre, explica que s'han trobat amb batusses a dins del propi centre de salut. «Només hi ha el metge i l'infermer i et trobes que, mentre estem atenent al qui està ferit, la resta de participants de la baralla segueixen atonyinant-se a dins del CAP», explica.

La problemàtica, explica el delegat de Salut del sindicat a Girona, Quim Valentí, s'ha vist agreujada per la pandèmia, ja que a més de les dificultats de treballar amb usuaris que es comporten de manera violenta, cal tenir en compte el risc de contagi que suposa.