Localitzen un cultiu amb més de 700 plantes de marihuana a Figueres

Els Mossos d'Esquadra han descobert un cultiu amb 734 plantes de marihuana en un garatge i dos pisos d'un bloc d'habitatges de Figueres i han detingut quatre persones. També hi han localitzat 2 quilos en cabdells, 330 grams de cocaïna, 40 d'heroïna i 4.275 euros en efectiu. La investigació va començar quan la policia va saber que en un domicili del carrer Pou Artesià, en ple centre de la ciutat, s'hi podien estar realitzant actes vinculats amb el cultiu de marihuana. Els agents van trobar signes evidents de l'existència d'una possible plantació i aquest dimecres van fer un registre als pisos per comprovar-ho.

A banda de la droga i dels diners en efectiu, també van intervenir-hi filtres, temporitzadors, focus, ventiladors, tubs, bombetes o bàscules. A més, van descobrir que tenien l'escomesa de la llum manipulada.

Els agents van detenir els quatre ocupants de la casa, d'entre 27 i 28 anys i amb domicili a Sant Mori, Sant Adrià del Besós i l'Hospitalet, com a responsables del cultiu. Se'ls atribueix un delicte contra la salut pública i d'un de defraudació de fluid elèctric.

Els arrestats, un dels quals amb antecedents, passaran a disposició judicial properament.