Un sindicat afirma que la comissaria de la Jonquera és una «trampa mortal»

La Uspac (Unió Sindical de la Policia Autonòmica de Catalunya) ha denunciat al Departament de Treball que la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Jonquera és una «trampa mortal» en cas d'incendi.

Membres de la unió sindical van fer una visita el 12 de gener a les instal·lacions, que compten amb mòduls prefabricats.

La sorpresa que van tenir, afirmen en un comunicat, és que van trobar-se que la comissaria de districte, que fa les funcions, de dependència fronterera del cos pot convertir-se en una «ratonera mortal» pels efectius que hi treballen cada dia.

Concretament, la Uspac descriu que en cas d'un incendi, l'equipament policial no té porta de sortida d'emergència i que, a més, les finestres i obertures compten amb reixes. Per tant, a opinió del sindicat, els policies «estan tancats amb reixes i no hi ha escapatòria»

Davant d'aquestes mancances ho han denunciat davant del Departament de Treball.

La Uspac, d'altra banda, critica que «l'Administració mantingui aquestes condicions tan penoses i perilloses, durant anys sense fer res al respecte» a la comissaria de la Jonquera, que es troba a l'entrada de la població venint de Figueres i que està formada per mòduls prefabricats.

Per pal·liar les condicions d'aquesta comissaria, que molts sindicats de Mossos d'Esquadra han denunciat des de fa anys. Que van des de la fred, falta de seguretat dels accessos, entre d'altres, el Departament d'Interior va prometre la creació d'una nova comissaria i de grans dimensions al municipi. En un solar a tocar del parc de Bombers de la Generalitat, a peu gairebé de la Nacional II i a tocar de la rotonda d'accés a la població.

Sense notícies de la nova

El nou equipament havia de ser una realitat a finals d'any o això almenys és el que el Departament d'Interior va anunciar el febrer del 2019. Si bé l'Ajuntament va cedir el solar i està condicionat, de moment no s'hi ha fet cap moviment de terres i tampoc s'hi ha posat cap pedra.

El portaveu del sindicat, Albert Palacio, diu que no tenen notícies al respecte i recorda que fa molts anys que es promet el nou equipament per part del Departament d'Interior i s'hi posen dates, com la de «finals del 2021» però afirma que «ja no ens creiem res de res».

De moment, els efectius destinats en aquesta comissaria segueixen en les instal·lacions actuals, que s'han posat en entredit diverses vegades pels sindicats.

La visita del 2019 a la Jonquera

Un visita a finals de febrer de l'any 2019 del llavors conseller d'Interior, Miquel Buch, va servir a la Generalitat per anunciar que començaven els tràmits per redactar el projecte de la nova comissaria i que ha de posar fi als mòduls on treballen avui uns 25 policies.

Les noves dependències segons va informar llavors el conseller la idea és crear una comissaria que compti amb entre 60 i 70 agents perquè es convertirà, segons va declarar Buch i va recollir ACN una seu «estratègica» per la situació fronterera de la Jonquera. L'equipament a més, està previst que pugui acollir un centenar de policies i el pressupost és de 3 milions d'euros. Buch va dir que seria una realitat a finals del 2021 però de moment no hi ha hagut cap moviment de terres.

El conseller també va relatar que serà molt més gran del què es necessita actualment perquè tingui capacitat de resposta en situacions puntuals d'emergència, com ara nevades, incendis, grans retencions de trànsit o moviments extraordinaris de persones.