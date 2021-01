El Centre Sociosanitari Bernat Jaume ja ha administrat la primera dosi de la vacuna contra la covid-19 a tots els pacients ingressats que podien rebre-la. En total, s'han vacunat 70 persones, les quals responien als criteris establerts per Salut i per la direcció del centre: que l'estat de salut del pacient no ho contraindiqui, disposar del seu consentiment o el de la família i que la previsió d'estada superi els 21 dies per la segona dosi.